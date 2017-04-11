Ayrılmak İstediğini Sevgilisine Müzik Listesiyle Açıkladı

Sevgilinize ayrılmak istediğinizi söylemenin pek çok yolu olabilir.



Amerika'da bir genç kadın, ayrılacağı sevgilisi için bir müzik listesi hazırlamayı tercih edenlerden.



Kirsten Titus adlı üniversite öğrencisi, sevgilisine ilişkilerinin bittiğini söylemek için özel bir şarkı listesi hazırladı.



19 yaşındaki kadın, 20 yaşındaki sevgilisi Wyatt Hall için hazırladığı 'ayrılık listesinde' farklı sanatçı ve tarzlardan 10 şarkıya yer verdi.



Şarkıcılar arasından Ed Sheeran gibi ünlü isimler de vardı.



Şarkı isimleri sırayla birleştirildiğinde ise şu mesaj ortaya çıkıyordu: "Beni Hala Öpmek İstiyor musun? Çünkü Ben Başka Birini Seviyor Gibiyim Ama Arkadaş Kalabiliriz".



Eski erkek arkadaştan bir şarkılık listeyle yanıt



Amerika'nın Utah eyaletindeki Provo'da aynı üniversiteye giden çift sadece birkaç aydır çıkıyordu.



Aslında listenin sosyal medyada viral olması da beklenmiyordu ancak Kirsten'ın küçük kardeşi Erika, müzik platformundaki bu listeyi gördüğünde, Twitter hesabından paylaştı.



Eski erkek arkadaş Wyatt da yaşananların viral olduğunu öğrendiğinde yanıt vermekte gecikmedi.



Sadece bir rap şarkının olduğu listesini paylaşarak eski sevgilisine 'Ayaktayım' mesajı vermek için esprili bir yol buldu.