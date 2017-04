Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış'ın görkemli oyunculuğuyla "Ayrılık" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



"Ayrılık", Behiç Ak'ın bir yıl önce ayrılmış bir çiftin bir yıl aradan sonra bir araya gelmesiyle giriştikleri evlilik ve ayrılık süreçlerinin ironik ve gülmeceyle yüklü bir sorgulaması...



"Prof Dr. Semih Çelenk'in rejisiyle, "Ayrılık" ikili hayata ilişkin, budalalıklarımıza, sevimliliklerimize ilişkin eğlenceli ve sıcak bir güldürü. Her an'ı birilerimizin hayatında yaşadığı anlarla örtüşüveriyor. Sahnedeki insan/insanlar bize bir anda çok tanıdık geliveriyor. Ama sonra biz bu hataları hiç yapmamışız, yapmazmışız gibi oluyor. Onların budalalıklarına, şaşkınlıklarına gülüyoruz.



Sevinç Erbulak ve Fırat Tanış'ın görkemli oyunculuğuyla, oyun bir komedi fırtınasına dönüşüyor."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ayrılık



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır