Ayrılığı Kabullenemeyen Adam Dehşet Saçtı, Olay Anı Kameralarda

Adana'da ayrılmak istediği sevgilisini ve kızını vurup daha sonra da kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

SEVGİLİSİNİ İKNA EDEMEYİNCE KADINI VE KADININ KIZINI VURDU

Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan Fatma T. (42), 2 ay önce Emre A. (27) ile tanışarak sevgili oldu. Ancak bir hafta önce Fatma T., Emre A. ile anlaşamadığını söyleyerek ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenmeyen Emre A., kadını tehdit etmeye başladı. Dün akşam da kadını takip eden Emre A., kızı Gizem T. (22) ile birlikte oturduğu apartmana girmek üzereyken yanlarına geldi. Kendisinden ayrılmak isteyen Fatma T.'yi ikna etmeye çalışan Emre A., reddedilince belindeki tabancayı çıkartıp ateş etmeye başladı. Bu sırada Gizem T. de annesini korumak için araya girmek isteyince mermi yüzünü sıyırdı.

KAFASINA SIKIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Anne-kız kanlar içinde yerde kalınca, Emre A. başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KADIN ÖLDÜ, KIZI YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, kızı ve Emre A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kızın ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Adana Devlet Hastanesine götürülen Fatma T. yapılan müdahalelere rağmen sabah karşı yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ADAMIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Durumu ağır olan Emre A.'nın ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.