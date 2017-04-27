Ayrı Yaşadığı Eşine Kızıp Evi Yaktı

Sivas'ta alkollü olduğu iddia edilen ve ayrı yaşadığı eşine kızıp evini ateşe veren kişinin çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kaleardı Mahallesi'nde dükkandan bozma baraka şeklindeki bir kısmı ahşap evde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Baki Yıltaş, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisiyle benzin dökerek evini ateşe verdi.



Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen emekli ve üç çocuk babası Yıltaş, son anda dışarı çıkarak yanmaktan kurtuldu.



Yangında patlayan mutfak tüpünden fırlayan bir parça, evin karşısındaki kız öğrenci yurdunun duvarına isabet etti. Duvarda küçük çaplı delik açıldı.



Eşine kızdığı için evi kendisinin yaktığını belirten Yıltaş, kalacak yeri bulunmadığını ve mağdur olduğunu söyleyerek, "Kimseye, oğluma, karıma, kızıma kalmasın diye yaptım." dedi.