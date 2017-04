Aynur Tartan ve Aşkım Kapışmak, İzmitlilerle Buluştu

Aynur Tartan ve Aşkım Kapışmakla "Kalbin Anahtarı Kavram Sohbetleri" adlı programla Uluslararası Fuar Merkezindeki IDEV fuar alanında İzmitlilerle buluştu.



Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ve gazeteci-yazar Aynur Tartan, 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu. İzmit Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen "Kalbin Anahtarı/Kavram Sohbetleri" isimli söyleşide Aşkım Kapışmak, Aynur Tartan'ın aşk ve evlilik üzerine sorduğu soruları yanıtladı. Söyleşiye İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da katıldı. Başkan Doğan, söyleşi sonrası Aşkım Kapışmak ve Aynur Tartan'a İzmit'in sembolü olan saat kulesi maketi ve pişmaniye hediye etti.



Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bizim şehrimiz hem sanatsal, hem kültürel hem de böyle sosyal olayları çok seviyor. Sizleri burada dinlediğimiz için son derece mutluyuz. Katılımcıların çoğunluğunun genç olması çok önemli bir görüntü. Ben de genç dostu, gençleri seven bir belediye başkanıyım. Burada Evlilik Fuarındayız, ideal ev adı altında içine her şey giriyor. Çok güzel binalar yapabiliriz ama içinde mutluluk yoksa hiçbir anlam ifade etmez. Sizin o içerİdeki mutluluğu desteklemeniz, farklı bakış açıları göstermeniz önemli. Teşekkür ediyorum" dedi.



Evlilik üzerine tavsiyelerde bulunan Aşkım Kapışmak, "Bence evlilikler 5 yılda bir değişmeli. Devlet karı kocayı çağırmalı, ne oluyor, nasıl gidiyor diye eşlere sormalı. 5 yılda bir yenileyeceksin. Kadın da, adam da derdini anlatacak. Varsa çocuk da derdini anlatacak. 5 yılda bir heyecanın da yenilenmesi gerekiyor. Bu benim düşüncem. Kabul görsün görmesin önemli değil. Bana göre 5 yılda bir yenilenmesi gereken bir şey var. Çünkü hepsi kağıt üzerinde kalmış. Kadına ve erkeğe 'sorumluluklarda ve duygularda nerede problem yaşadınız? Bunun çocuğa, işe, maddiyata yansıması ne oldu?' diye sormak gerekiyor. Öyle evlilikler var ki kadın depresyon yaşıyor, ama adamın 5 yıldır haberi yok" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ