Aynı Takım da mı Buluşacaklar?

İspanyol ve İngiliz basını Real Madrid'in Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'yi transfer etmek istediğini iddia etti. Çıkan haberlerde Real Madrid'in Messi için Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ronaldo'nun Messi ile aynı takımda oynasak daha çok altın top ödülü kazanırım sözlerinden sonra Real Madrid başkanı Florentino Perez'in harekete geçtiği yazıldı.

İngiliz basını da Florentino Perez'in Messi'yi transfer edebilmek için gözünü kararttığını ve reddedilemeyecek bir teklif hazırlığında olduğunu iddia etti.

İspanyol basınında bu transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğu yönünde de haberler çıktı. Messi'nin herşeyini borçlu olduğu Barcelona'dan ayrılması halinde sadece Newell's Old Boys'a transfer olabileceği belirtildi.

Kaynak: Sporvadisi.com