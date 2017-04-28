Aynı Spor Salonunda 3 Kez Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Kişi Gözaltına Alındı

Kilis'te aynı spor spor salonunda art arda 3 kez hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı



Edinilen bilgiye göre, Kilis kent merkezinde ve çevre illerde spor salonları başta olmak üzere hamam ve sauna gibi halka açık tesislerde, şifreli dolapların şifrelerini kırmak suretiyle hırsızlık yaptığı belirlenen S.K. son olarak bir spor salonuna girdi. Bir çok kişinin para ve ziynet eşyalarını çaldığı ileri sürülen S.K. il dışına kaçarken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Aynı spor salonunda üç kez soygun yaptığı belirlenen S.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KİLİS