Aynı Saldırıda Şehit Düşen Askerler Memleketlerine de Birlikte Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab kentinde DAEŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 2 asker, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketlerine uğurlandı.



Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç ile Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in cenazeleri otopsi ve işlemlerin ardından cenaze araçları ile peş peşe Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askeri erkan ve idari amirler katıldı.



Yapılan duaların ardından şehitlerin naaşı, silah arkadaşları tarafından ayna anda omuzlanarak, uçaklara taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 ayrı uçağa aynı anda yerleştirilen şehitler, memleketleri Ankara ve Malatya'ya uğurlandı. - GAZİANTEP