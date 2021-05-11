Aynı puanda kim şampiyon olur?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında devam eden şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki puan eşitliği (81-81) sorası aynı puanda kim şampiyon olur sorusu akıllara geldi. Peki, aynı puanda kim şampiyon olur?

Süper Lig'in son haftasına girilirkenGS BJK arasında puan eşitiği yaşanıyor. Heyecan veren gelişe sonrası aynı puanda kim şampiyon olur sorusunun yanıtı akıllara geldi Peki, aynı puanda kim şampiyon olur?

AYNI PUANDA KİM ŞAMPİYON OLUR?

İki takım arasında puan eşitliği varsa ikili averaj değerlendirir. Her iki takımınligin iki yarısındaki birbirlerine karşı oynadıkları maçlara bakılır. Bu durumda GS-BJK birbirini 3-1 yendiği için ikili averaj eşiti var.

İkili averajın aynı olması durumunda takımların genel averajına bakılır. Bu durumda BJK, Galatasaray'dan 2 gol daha faza averajı var. Ancak ligin son maçında alınan skorlardaki matematik hesapları belirleyecek.

Eğer Beşiktaş puan kaybederse Galatasaray'ın galip gelmesi duurmunda Galatasaray şampiyon oluyor.

Galatasaray, Beşiktaş'ın galip gelmesi durumunda BJK'nin attığından 3 daha fazla gol atarsa yine şampiyon oluyor.