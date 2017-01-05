Aynı Otelde Önce Ağabeyi, Sonra Kardeşiyle Suçüstü Yakalandı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde atıl durumdaki otelde geçen yıl ağabeyiyle hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 44 yaşındaki Erdal Ö., bu kez kardeşi 42 yaşındaki Önder Ö. ile suçüstü yakalandı. Jandarma şüphelilerden Erdal Ö.'yü saklandığı kıyafet dolabında, Önder Ö.'yü ise kaçmaya çalışırken yakaladı.



Kemer'e bağlı Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri dün saat 19.30 sıralarında bir istihbarat üzerine Çamyuva Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı Naturland Otel'e gitti. Bir süredir atıl durumdaki otelin içinde pahada değerli kablo ve demirlerin söküldüğünü gören ekipler, yaptıkları aramada Erdal Ö.'yü odalardan birindeki kıyafet dolabının içinde saklanırken, kardeşi Önder Ö.'yü ise otelden kaçmaya çalışırken yakaladı.



'GEZMEYE GİRDİK'



Jandarma tarafından gözaltına alınan ağabey- kardeş, Çamyuva Jandarma Karakolu'nda verdikleri ifadede otele gezmek için girdiklerini savundu. Jandarmada işlemleri tamamlanan Erdal ve Önder Ö. kardeşler mahkemeye sevk edildi.



DAHA ÖNCE DE YAKALANDI



Yapılan incelemede Erdal Ö.'nün geçen yıl 25 Kasım'da aynı otele ağabeyi Rafet Ö. ile yine hırsızlık amacıyla girdiği ve suçüstü yakalandığı belirlendi. Erdal Ö. ve ağabeyinin o dönem savcılık tarafından serbest bırakıldığı kaydedildi.



- Antalya