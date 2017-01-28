Aynı Kavşakta Üst Üste 2 Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da 15 dakika arayla meydana gelen 2 trafik kazasında 26 yaşındaki Tayfun Dilli öldü, 1 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL YAN YATTI

İlk kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arıkoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan kent merkezi yönünde giden Kaan Tahir Tülek yönetimindeki otomobil, Damar Arıkoğlu Bulvarı kavşağında viraja hızlı girince, kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil, reklam panosuna çarpıp göbekte yan yattı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tülek, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİNİN ARACINA ÇARPTI

Bu kazadan yaklaşık 15 dakika sonra Abdullah Duyar'ın kullandığıı otomobil aynı şekilde virajı alamayarak önce sinyalizasyon direğine ardından, önceki kazanın raporunu hazırlayan polislerin bulunduğu resmi ekip aracına ve kavşaktan geçmekte olan Mustafa Ersoy yönetimindeki otomobile çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 polis, telsizden yaptıkları anons ile yardım istedi. Duyar'ın kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan Tayfun Dilli, olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

VİRAJDA ÖNLEM ALINDI

Kazada otomobil sürücüleri Duyar ve Ersoy yaralanmazken, hafif şekilde yaralanan polisler olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi. 3'üncü kazanın yaşanmaması için kavşağın bulunduğu virajda önlem alan polis, trafiği bir müddet tek şeritten verdi. Kazaya karışan araçların kavşaktan çekilmesinin ardından, trafik yeniden normal akışına döndü. İfadesini almak için otomobil sürücüsü Duyar'ı Fatih Polis Merkezi'ne götüren polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.