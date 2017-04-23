Aynı İsmi Taşıdığı Dedesinin Cenazesi Dönüşü Kazada Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenaze dönüşü meydana gelen ve 10 kişinin öldüğü kazada cenazesine geldiği dedesi ile aynı ismi taşıyan genç hayatını kaybederken, 2 kardeşi de yaralandı.



Kdz. Ereğli ilçesinde dün meydana gelen minibüs kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin cenazeleri, cenaze araçları ile köylerine gönderildi. Kdz. Ereğli Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü önünde yakınlarının cenazelerini bekleyenler ise gözyaşlarını tutamadı. Cenazelerden 7'si Esenyurt, 2'si Yunuslu köyünde, bir kişi de İstanbul'da defnedilecek.



Kdz. Ereğli ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada, cenazesine gittiği dedesi ile aynı ismi taşıyan Mustafa Aydın da hayatını kaybetti. Kazada yakınını kaybeden Esenyurt köyünden Mehmet Uludağ, vefat eden Mustafa Uludağ'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini ve yakınlarının da İstanbul'dan kiraladıkları minibüsle cenaze törenine geldiğini söyledi. Mehmet Uludağ, kazada dedesi ile aynı ismi taşıyan torunu 20 yaşındaki Mustafa Uludağ'ın hayatını kaybettiğini, kardeşleri Olcay (18) ve Özgür Uludağ'ın (16) yaralandığını söyledi.



Kazada hayatını kaybeden Mustafa Uludağ'ın çocukluk arkadaşı olan Erdinç Ardıç ise, aynı kazada babasının da yaralandığını ifade etti.



Kazada ölen iki çocuk annesi Aygül Afacan'ın ise hamile olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK