Aynı İş Yerinde Çalışan Kardeşler Motosikletle Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı

Aydın ' ın Bozdoğan ilçesinde, aynı iş yerinde gececi ve gündüzcü olarak çalışan iki kardeşin motosikletle kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, aynı iş yerinde gececi ve gündüzcü olarak çalışan iki kardeşin motosikletle kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı....

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