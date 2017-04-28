Aynı İş Yerinde Çalışan Kardeşler Motosikletle Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, aynı iş yerinde gececi ve gündüzcü olarak çalışan iki kardeşin motosikletle kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı....
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