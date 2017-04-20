Aynı binadan 5 saat arayla hırsızlık...Hırsızlık anı kamerada

Şifreli kapıyı açıp elini kolunu sallaya sallaya giren hırsız bisikleti alıp çıktı

Bisiklete binanın içinde binen hırsızın rahat tavırları pes dedirtti



ANTALYA - Antalya'da aynı binadan 5 saat aralıklarla iki bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir sitede çeşitli zaman aralıklarında bina içinden, ayakkabı, bisiklet ve doğalgaz malzemelerinin çalınması site sakinlerini bezdirdi. Hırsızların güvenlik kamerası ve şifreli otomatik kapıya rağmen ellerini kollarını sallayarak, hırsızlık yapmaları pes dedirtti. İki gün önce 5 saat aralıklarla aynı binadan bodrum ve 8. kattan aynı hırsız tarafından iki bisiklet çalınmasının ardından site yönetimi durumu polise bildirip, kapıların şifrelerini de değiştirdi.

Site görevlisi Durmuş Ali Erkayacan, sık sık meydana gelen hırsızlık olaylarından bıktıklarını söyledi.

Son olarak aynı gün gece yarısı ve sabaha karşı iki bisikletin apartman içinden çalındığını dile getiren Erkayacan, "Site sakinleri ve bize bıkkınlık geldi. Daha önce yine bisiklet, ayakkabı ve doğalgaz malzemeleri çalındı" dedi.

5 saat aralıkla"

Erkayacan iki gün önce aynı binadan farklı saatlerde iki bisikletin çalınmasını ise şöyle anlattı:"Hırsız kapının önüne saat 22: 00'da geliyor, şifreli kapının şifresini giriyor. İçeri girip sağına soluna bakıyor, kilidini kırıp bisikleti alıp gidiyor. Aynı hırsız 5 saat sonra aynı binaya yine kapının şifresini girerek giriyor. Üçüncü katta merdivene kilitli bisikleti alıyor ve binerek çıkıp gidiyor. 'Hırsıza kilit olmaz' denilir ama biz yinede şifreleri değiştirdik. Emniyet güçlerinden yardım bekliyoruz."

Yaşanan hırsızlık olaylarına rağmen, vatandaşların merdiven boşluklarına bisikletlerini kilitlemeye devam ettikleri görüldü.