Aynı Binadan 5 Saat Aralıkla İki Hırsızlık

Antalya'da aynı binadan 5 saat aralıkla iki bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.



Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir sitede bina içinden, ayakkabı, bisiklet ve doğalgaz malzemelerinin çalınması site sakinlerini bezdirdi. Hırsızların güvenlik kamerası ve şifreli otomatik kapıya rağmen ellerini kollarını sallayarak hırsızlık yapmaları pes dedirtti.



İki gün önce de 5 saat aralıkla aynı binanın bodrum ve 8'inci katından aynı hırsız tarafından iki bisiklet çalınmasının ardından site yönetimi durumu polise bildirip, kapıların şifrelerini de değiştirdi.



Site görevlisi Durmuş Ali Erkayacan, sık sık meydana gelen hırsızlık olaylarından bıktıklarını söyledi. Son olarak aynı gün gece yarısı ve sabaha karşı iki bisikletin apartman içinden çalındığını dile getiren Erkayacan, "Site sakinleri ve bize bıkkınlık geldi. Daha önce yine bisiklet, ayakkabı ve doğalgaz malzemeleri çalındı" dedi.



"'Hırsıza kilit olmaz' denilir ama biz yinede şifreleri değiştirdik"



Erkayacan, iki gün önce aynı binadan farklı saatlerde iki bisikletin çalınmasını ise şöyle anlattı:



"Hırsız kapının önüne saat 22.00'da geliyor, şifreli kapının şifresini giriyor. İçeri girip sağına soluna bakıyor, kilidini kırıp bisikleti alıp gidiyor. Aynı hırsız 5 saat sonra aynı binaya yine kapının şifresini girerek giriyor. Üçüncü katta merdivene kilitli bisikleti alıyor ve binerek çıkıp gidiyor. 'Hırsıza kilit olmaz' denilir ama biz yinede şifreleri değiştirdik. Emniyet güçlerinden yardım bekliyoruz." - ANTALYA