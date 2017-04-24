Aynı Bedenden Hayat Bulan İki Gencin Öyküsü

İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, isimleri aynı, soyadları benzer olan ve her ikisi de evlenmeyi hayal eden iki gencin, birbirlerinden habersiz geldikleri hastanede aynı anda ameliyata alınıp aynı bağışçıdan sağlanan organlarla yaşama tutunması adeta "tesadüfün böylesi" dedirtti.



Eleşkirt ilçesinde yaşayan ve 11 yıldır böbrek nakli olmayı bekleyen Erhan Demir (29) ile aynı ilçede oturup 15 yıldır karaciğer yetmezliği şikayeti sebebiyle 6 yıldır karaciğer nakli olmayı umut eden Erhan Demirci (30), uzun süre önce organ naklinin gerçekleşmesi amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.



Bu süreçte Amasya'da vefat eden bir kişinin ailesince bağışlanan karaciğer ve böbreğinin Demir ve Demirci'ye uyumlu olduğu anlaşıldı.



Birbirlerinden habersiz olarak aynı gün aldıkları bu mutlu haber üzerine Eleşkirt ilçesinden yola çıkan bu kişiler, ameliyat olmak için Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.



Demir ve Demirci'ye söz konusu gün hastanedeki Organ Nakli Merkezinde, merkezin müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibi tarafından aynı anda organ nakil yapıldı.



Yine aynı ekibin yaptığı ameliyatı sonrası hastanenin aynı servisinde bir süre müşahede altına alınan Demir ve Demirci, başarılı geçen operasyon sonucu hem sağlıklarına hem de hayallerine kavuşabilecek olmanın mutluluğunu yaşadı.



İki Erhan ameliyatın ardından hastanede buluştu



Hastanede ameliyat sonrası buluşturulan bu kişilerden Erhan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini ve düzenli hayatının olmadığını söyledi.



Haftada 3 gün diyalize girdiğini ifade eden Demir, "Yaklaşık 11 yıldır organ nakli bekliyordum. Geçen hafta kadavradan böbrek çıktı ve bana nakil yapıldı. Bağış yapanlardan Allah razı olsun. Gerçekten bana yeniden hayat verdiler. Yeniden doğmuş gibiyim." dedi.



Demir, diyalizle yaşamın zor olduğunu anlatarak, diğer hasta vatandaşların da bir an önce organ nakli yapılarak sağlığına kavuşmasını istediğini dile getirdi.



"Aynı kaderi yaşadılar"



Erhan Demirci'yi daha önce tanımadığını aktaran Demir, şöyle konuştu:



"İkimiz de organ nakli bekliyorduk. Karaciğer Demirci'ye böbrek ise bana çıktı. Burada tanıştık aynı saatte nakil yapılarak nakil kardeşi olduk. İsim benzerliği dikkatimizi çekti. Erhan Demirci ile aynı memleket ve ilçeliyiz. İkimizin de evlilik hayali var. Hayallerimizin gerçekleşmesi için ben 11 yıl, o da yaklaşık 15 yıldır hasta ve 6 yıl nakil beklemiş. Aynı kaderi yaşadık."



Demir, uzun süredir yapmak istediği birçok hayalini hastalığı nedeniyle gerçekleştiremediğine işaret ederek, "Tek hayalim evlenip yuva kurabilmekti. Kana kana su içip, hayallerimi gerçekleştireceğim. Gelin adayı henüz belli değil. Hastane doktorları ve personelinden son derece memnunuz. Prof. Dr. Öztürk'e yaptığı başarılı ameliyatla beni sağlığıma kavuşturduğu için minnettarım." diye konuştu.



Demirci ise 15 yıldır karaciğer hastası olduğunu ve organ nakli beklediğini anlattı.



Tek hayalinin sağlığına kavuştuğu zaman evlilik yapmak olduğunu ifade eden Demirci, şunları kaydetti:



"Hasta olduğum için hiçbir iş yapamadım. Karaciğer nakli olduğum için mutluyum. Organ çıktığını duyunca çok sevindim. Evlenmek herkesin hakkı ve hayali. Bu zamana kadar hastalığım dolayısıyla evlenemedim. Sağlığıma tamamen kavuştuktan sonra evlenmeyi düşünüyorum. Gelin adayı henüz yok."



Yaşadıkları il, ilçenin yanı sıra isim ve hayalleri de aynı



Kendisi gibi hayalleri, il ve ilçesi ile ismi aynı olan Erhan Demir'i ilk defa hastanede gördüğünü belirten Erhan Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Demir'i tanımıyordum. Bir aile bağımız veya yakınlığımız yok. Tesadüfen burada tanışınca aynı ile ve ilçede yaşadığımızı, aynı isim ve benzer soy adında olduğumuzu burada öğrendim. Bende bu duruma çok şaşırdım ama kader. Nasipte böyle şeyler oluyormuş."



Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk de Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın ailesince bağışlanan organların, hava ambulansı ile hastalara nakledilmek üzere Erzurum'a getirildiğini söyledi.



"Erzurum'da iki hayat yeşerdi"



Bu organların Ulusal Koordinasyon Merkezince gönderilen listedeki Erhan Demir ve Erhan Demirci'ye nakledildiğini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:



"Organ kardeşi olan bu hastalarımızın isim benzerliğinin yanında ikisinin de memleketi Ağrı Eleşkirt. Amasya'da vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Amasya'da bir yaşam sonra ererken Erzurum'da iki hayat yeşerdi. Hastalarımızı nakilden sonra sağlıklı şekilde taburcu edip evlerine gönderdik. Merkezimiz ve üniversitemiz organ bağışı ve nakli konusunda yoğun şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Organ bağışı hayati önem arz etmektedir."