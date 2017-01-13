AYNA'dan Objektife Yansıyanlar

İFOD tarafından 1994 yılından bu yana kesintisiz sürdürülen "İFOD Geleneksel Sergiler" projesinin 23.sü sanatseverlerle buluştu. Bu yıl "Ayna" konulu fotoğrafların yer aldığı sergi Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu. Sergi, 16 Şubat'a kadar açık kalacak. İzmir'deki serginin ardından aynı fotoğraflar birçok kentte sergilenecek.

Sergi açılışında konuşan İFOD Başkanı Beyhan Özdemir, "AYNA, bakana kendisini yansıtan, kendisini gösteren, sırlarıyla birçok sırrı içinde barındıran, narsizmin en önemli simgesidir. İFOD olarak, daha çok felsefi ve simgesel bir metafor olarak "AYNA"yı geleneksel fotoğraf sergimizin konusu olarak belirledik" dedi. Sergide 33'ü İFOD üyelerine ait olmak üzere toplam 45 eserin yer aldığını belirten Özdemir, "AYNA kavramını hem felsefi ve simgesel olarak hem de günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız bir materyal olarak ele alan fotoğraflar bir yıllık çalışmanın sonucunda üretilen 189 fotoğraf arasından seçildi" diye konuştu.

"İFOD GELENEKSEL SERGİLER" projesinin 1994 yılında başlayan ve o yıldan bu yana süreklilik gösteren bir çalışma olduğunu hatırlatan İFOD Başkan Yardımcısı Berna Kızıltan ise, Geleneksel Sergilerin önce İzmir'de açıldığını ve bir yıl boyunca diğer kentlerde yinelendiğini ifade ederek, "İFOD, yaklaşık 200 üyesiyle, düzenlediği fotoğraf eğitimleri, seminerler, yarışmalar ve çeşitli fotoğraf çalışmalarıyla İzmir'in ve ülkemizin fotoğraf sanatına katkıda bulunuyor ve bu misyonunu sürdürecektir" şeklinde konuştu.

İFOD Başkanı Beyhan Özdemir başkanlığındaki seçici kurul şu isimlerden oluştu; benim başkanlığımda Berna Kızıltan, Ragıp Taranç, Sadık Tumay ve Tayfun Kocaman'dan oluşan kurul tarafından seçildi" diye konuştu.