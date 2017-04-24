Aym'nin Kuruluşunun 55. Yılında Anıtkabir Ziyareti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 55. yılı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Arslan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve raportörleri ile birlikte, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Arslan ve beraberindeki heyet, aslanlı yoldan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Arslan ve beraberindeki heyet daha sonra Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Arslan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:



"Büyük Atatürk! Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 55. yılı nedeniyle üyelerimiz ve raportörlerimizle birlikte huzurunuzdayız. Anayasa Mahkemesi, kurduğunuz ve bize emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyetinde anayasanın kendisine verdiği görevleri yerine getirmeye devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi olarak, anayasal hak ve hürriyetleri korumak suretiyle işaret ettiğiniz muasır medeniyet düzeyinin ötesine ulaşma azminde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ruhun şad olsun."



(Ömer Çetin / İHA)