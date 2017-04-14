Aym'nin İşkence ve Kötü Muamele Yasağının İhlali Kararı

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Hava Harp Okulunda işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine dair başvuruya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.



Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Hava Harp Okulundan ayrılmaya zorlamak için bazı subay ve öğrencilerin diğer öğrencilere sistematik ve onur kırıcı davranışlarda bulunduğundan bahisle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Ümit Ömür Salar tarafından yapılan başvurunun işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddiaların kabul edilebilir olduğuna, Anayasanın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan işkence ve kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ve başvurucuya net 24 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi. - ANKARA