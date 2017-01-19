Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Meclis'teki kelepçeli eylemi sona erdi.
Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın TBMM Genel Kurulunda kendisini kürsüye kelepçeleyerek gerçekleştirdiği eylem sona erdi. Nazlıaka'nın eylemi üzerine bazı milletvekilleri arasında tartışma çıktı. - ANKARA
Aylin Nazlıaka'nın Kelepçeli Eylemi Sona Erdi
Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın Meclis’teki kelepçeli eylemi sona erdi.
Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Meclis'teki kelepçeli eylemi sona erdi.
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