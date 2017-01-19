Aylin Nazlıaka Kendini Meclis Kürsüsündeki Mikrofona Kelepçeledi

CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka, Meclis'teki Anayasa değişiklik paketi görüşmeleri sırasında kendisini kürsüye kelepçeledi. Nazlıaka, Bahçeli ile görüşene kadar kendini çözmeyeceğini söyledi.

Aylin Nazlıaka Kendini Meclis Kürsüsündeki Mikrofona Kelepçeledi

Atatürk tablosunun çöp tenekesine atılması tartışmaları sonrası CHP'den ihraç edilen
Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Aylin Nazlıaka'nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini belirterek, oturuma ara verdi.

Nazlıaka'nın kelepçeli eyleminin ardından Meclis'te tartışma yaşandı. Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Aylin Nazlıaka kürsüden MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek istediğini söyledi. Bu sırada MHP sıralarında bulunan Bahçeli ise Nazlıaka'nın davetine cevap vermedi.



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