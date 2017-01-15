Aylık Söyleşiler'in Konuğu Muhittin Turan Oldu

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliği tarafından organize edilen "Aylık Söyleşiler" in bu ay ki konuğu BEÜ Öğretim Üyesi Yrd Doç Dr Muhittin Turan oldu. Programa konuşmacı olarak katılan Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Muhittin Turan, "Mehmet Akif ve Milli Kimlik"konulu konferans verdi.



Memur-Sen'in aylık olarak düzenlediği sohbetlerin daha önceki konukları Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş ile BEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Yüksel Yıldırım olmuştu. Aylık söyleşilerin Ocak Ayı konuğu ise Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhittin Turan oldu. Mehmet Akif Ersoy'un karakter özellikleri ve sanatının değerlendirildiği konferansa Memur-Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar, Memur-Sen'e bağlı sendikaların Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.



Mehmet Akif'in yaşadıkları ve yazdıklarının asla ters düşmediği vurgusu yapılan konferansta Mehmet Akif'in Türk milli kültürüne bakışı, İslam medeniyetine ve Batı medeniyetine bakış açısı, sanat anlayışı ve hassasiyetleri ayrıntılarıyla anlatıldı. Şair olarak Akif'in samimiyetine değinen Turan; Mehmet Akif'i tasvir ederken: "Şair'in samim kalbinde hissetmediği, duygularında yer almayan hiçbir şey onun şiirlerinde yer almamıştır. Mehmet Akif ülkesindeki ve çevresindeki olayları iyi tahlil etmiş ve çözüm üretmiştir. İnandığı çözüm reçetelerini Milli Mücadele yıllarında İstanbul'un Fatih, Süleymaniye, Balıkesir'in Zağanos Paşa, Kastamonu'nun Nasrullah camilerinde verdiği vaazlarda, halkımıza anlatmış dile getirmiştir. O nasıl duyduysa öyle yazmıştır. Akif'in tasvir yönü de oldukça kuvvetlidir. Onun Safahatın 'da bir namaz tasviri vardır ki 10- 15 satırlık tasvirinde muazzam yeteneğini kullanarak mükemmel bir şekilde içerinde namaz ile ilgili hiç bir kavram geçmemesine rağmen namazı muazzam bir şekilde okurlarına aktarıyordu" dedi.



Mehmet Akif'in birçok yönüyle millete örnek olması gerektiğini ifade eden Muhittin Turan, en önemli kelimenin "çalışmak" olduğunu belirtti. Konferansın ardından Muhittin Turan'a Memur Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar tarafından günü anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. - ZONGULDAK