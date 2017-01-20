Aylık 130 Lirayla Konut Sahibi Olacaklar

Denizli'de ihtiyaç sahibi 786 aile, aylık 130 lira taksitle ev sahibi olacak.



Valilik'ten yapılan açıklamada, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve TOKİ işbirliği ile gerçek ihtiyaç sahibi 786 ailenin, aylık 130 lira taksitle ev sahibi olacağı, toplamda 35 bin 100 liraya mal olacak konutlar için başvuruların mart ayında yapılacağı belirtildi.



Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, söz konusu konutların Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunduğunu, TOKİ işbirliğinde yürütülen Sosyal Konut Projesi kapsamında toplam 786 konutun yapımının tamamlandığını ifade etti.



Konutların gerçek ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olması için yapıldığını, bu nedenle herkesin başvuru yapamayacağını dile getiren Altıparmak, şu bilgileri verdi:



"Konutlara başvuru için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce belirlenen başvuru şartları mevcut olup bu şartları taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu alınarak değerlendirilecektir. Bu fırsatı vatandaşlarımıza sağlayan hükümetimize, Bakanlarımıza ve TOKİ Başkanlığına ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



Brüt 67,5 metre kare ve 2 oda 1 salon niteliğinde yapılan konutlara başvuru için en az 1 yıldır Denizli il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak gerektiği vurgulanan açıklamada, "Başvurular şahsen 1-30 Mart tarihlerinde Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak. Başvurularının ardından Vakıf tarafından hakkında 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğuna dair Vakıf Mütevelli Heyet Kararı alınanlar arasından konut hak sahiplerini belirlemek üzere TOKİ tarafından belirlenecek yer ve tarihte, asil ve yedek fayda sahipleri kurası noter huzurunda çekilecektir. Kurada yüzde 50 oranında yedek liste de belirlenecektir." denildi.