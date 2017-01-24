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Aylık 100 TL'den Aldıkları Evleri 400 TL'den Kiraya Verdiler
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Aylık 100 TL'den Aldıkları Evleri 400 TL'den Kiraya Verdiler

Aksaray'da TOKİ tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan aylık 100 lira ödemeli dairelerin kiraya verildiği tespit edilince, evler boşaltıldı.

Aylık 100 TL'den Aldıkları Evleri 400 TL'den Kiraya Verdiler

Aksaray'da TOKİ tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan aylık 100 lira ödemeli 1+1 dairelerden 72'sinin kiraya verildiği tespit edilince, evler boşaltılıp, evi satın alan ailelerin sözleşmeleri iptal edildi.

EV SAHİPLERİNİN SÖZLEŞMELERİ FESH EDİLDİ

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aileler ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği içinde 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ne dar gelirli ailelerin de ev sahibi olabilmesi için 192 adet 1+1 konut yaptı. Ancak konutlardan 72'sinin 300 ila 400 liraya kiraya verildiği tespit edildi. Yapılan satış sözleşmesinde dar gelirli ailenin, konutta sözleşme bitene kadar kendisi oturacağı ve başkasına bedelli ya da bedelsiz olarak devir veya kiraya veremeyeceğinin belirtilmesi üzerine bugün sabah saatlerinde TOKİ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri zabıta ve polis eşliğinde, evlerin tahliyesini başlattı. Bazı evlerin kapıları çilingir yardımıyla açıldı. Ardından evdeki eşyalar tahliye edildi. Sözleşmelerin de fesh edildiği belirtildi.

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