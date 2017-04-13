Ayla Emanet - Burcu Aktaş Urgun
Ayla Emanet - Burcu Aktaş Urgun 14 Nisan'da Arsu Sahne'de.
Ayla Emanet - Burcu Aktaş Urgun 14 Nisan'da Arsu Sahne'de...
Ayla Emanet
1984 yılında Almanya'da doğan Ayla Emanet 1993 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu' na katıldı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak Nazım Acar ile füt çalışmalarına başladı ve 2001 yılında Vieri Bottazzini'nin sınıfına katılarak 2005 yılında yine aynı üniversiteden Üflemeli Çalgılar bölüm birincisi olarak mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile konserler verdi, "All Flutes Chamber Orchestra" ile grup şefi olarak çalıştı ve aynı grupla "Vivaldi 4 mevsim" kaydı yaptı. Sir James Galway, Patrick Galloise, Raffaele Travisiani, Alexa Still, Andrea Lieberknecht, Anette Maiburg ve Bülent Evcil gibi bir çok ünlü flütçüyle çalıştı. 2003 yılından itibaren piccolo flüt çalışmalarına ağırlık verdi ve bu yeteneği ile Sir James Galway'in dikkatini çekti. 2004 yılının ağustos ayında yapılan Weggis Uluslararası Sir James Galway Masterclass için Sir James tarafından kendisine burs verildi aynı masterclassta Lowell Liebermann' ın Piccolo Konçertosu'nu başarıyla seslendirdi 2004 ve 2006 da Masterclass Flüt Orkestrası ile Sir Galway yönetiminde solist olarak konser verdi. 2005 yılında Lowell Liebermann Piccolo Konçertosu'nun Mimar Sinan Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile Türkiye prömiyerini yaptı. 2005-2009 Eskişehir Anadolu Universitesi Senfoni Orkestrası'nda flüt grup şefi, 2008-2009 yıllarında da Istanbul Borusan Filarmoni Orkestrası'nda 2.flüt/Piccolo üyesi olarak yer aldı. 2009 yılında başladığı Almanya Hochschule für Musik und Tanz Köln'de yüksek lisans öğrencisi olarak Royal Filarmoni Orkestrası eski flüt grup şefi Prof. Robert Winn ile Solo Flüt ve Oda Müziği yüksek lisansını 2011 de ve aynı sene Almanya Dortmund Orchesterzentrum NRW' da, Orkestracılık üzerine başladığı ikinci yüksek lisans eğitimini de 2014 yılında Berten D'Hollander'in sınıfından mezun olarak tamamlamıştır. Young Euro Classic Ensemble, Akdemische Philharmonie Heidelberg, Tschaikovsky Gençlik Orkestra'ları ile aralarında Brezilya, Çin ve Rusya'nın olduğu bir çok ülkede oda müziği ve Orkestra üyesi olarak turneler yaptı. Şu an Duisburg Filarmoni Orketsrası, Düsseldorf Senfoni Orkestrası ve Neues Rheinisches Kammer Orchester ile orkestra konserleri, 2015 yılında Blake Weston (Klarinet) ile kurdukları DuoTreble ile oda müziği konserlerine devam etmektedir.
Burcu Aktaş Urgun
1976 Ankara doğumlu Burcu Aktaş piyano çalışmalarına 7 yaşında Perim Hamidoğlu ile başladı. 12 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak profesyonel piyano eğitimine başladı. Bu eğitim dönemi boyunca çalışmalarını yine Perim Hamidoğlu gözetiminde sürdürerek okul içi ve dışında birçok etkinliklere katılarak Marmara Koleji, Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu, Resim ve Heykel Müzesi, Cemal Reşit Rey, İstanbul Teknik Üniversitesi Taş Kışla Kampüsü salonlarında solo ve oda müziği konserleri verdi. 1998 yılında eğitimini ikincilikle bitirdi ve Master eğitimi için New York'a gitti.
Burada öncelikle Edward Adwell, Thomas Sauer ve Diane Walsh ile çalışmalarına başladı. Mannes College of Music ve State University of New York (SUNY) Purchase Music Conservatory'ın giriş sınavlarını kazanıp, her iki okula da girme hakkı elde etti. Seçimini Purchase College'dan yana kullanarak Master eğitimine Prof. Diane Walsh ile başladı. Burada okulun sunduğu geniş imkanlardan yararlanma ve New York kentinde isim yapmış birçok değerli profesör ile çalışma imkanı buldu. Maria Lambros, Julia Lichten, Peter Wiley, Laurie Smuckler ile oda müziği; Steven Lubin ve Antony Newman ile Teori, Klasik Piyano Edebiyatı; Paul Ostrovsky ile 20.yy Piyano Edebiyatı dersleri gördü. Solo ve oda müziği çalışmaları yanı sıra Hugh Murphy ile Opera ve İtalyan, Alman, Fransız şarkı eşlik teknikleri dersleri alarak, Purchase Operasının sergilediği dört büyük Opera'nın prova ve temsillerinde aktif görevlerde yer aldı.
Shostakovich Trio, Trio Fortaney, Moscow Conservatory Trio, Tokyo String Quartet, Emerson Quartet gibi saygın oda müziği topluluklarının verdiği Master Class'lara aktif olarak katıldı. Piyano dışında Antony Newman ile harpsichord, organ. piano-forte enstrümanlarını çalışarak Historical Performance dersleri kapsamında "Purchase Camerata" konserlerine harpsichord çalarak katıldı. 2001 Şubat ayında kompozitör Dary John Mizelle'in kendisi için yazdığı "Autumnal Equinox" adlı solo piyano eserinin ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. 2002 yılında en iyi solo klasik müzik albümü dalında Grammy ödülüne aday olan harpsichordist Bradley Brookshire ile Baroque Klavye Edebiyatı ve Müzik Tarihi dersleri gördü ve müzikoloji dalında gösterdiği başarı nedeniyle 2001 yılında ilk kez verilen Brookshire Musicology ödülünü aldı. İki senelik Master eğitimini çok iyi derece ile ve çeşitli konserler vererek tamamladıktan sonra burs kazanarak aynı okuldaki eğitimine bir sene daha Paul Ostrovsky'nin öğrencisi olarak devam etti ve Performace Certificate derecesi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra VIII. Uluslararası CRR Piyano Festivali' nde "Genç Yetenekler" kapsamında bir resital verdi. Burcu Aktaş Urgun, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Sanat Dalında Doçent olarak görev yapmaktadır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Arsu Sahne
Mekan Adresi : Fener Kalamış Caddesi, Sinan Apartmanı, No: 93/6, Fenerbahçe
Başlangıç Saati : 14.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Ayla Emanet - Burcu Aktaş Urgun
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır