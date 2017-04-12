Ayla Ağabegüm Sohbetleri

AYLA AĞABEGÜM SOHBETLERİ etkinliği 2017-04-13 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Ayla Ağabegüm Sohbetleri

AYLA AĞABEGÜM SOHBETLERİ etkinliği 2017-04-13 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Selami Ali Mah. Gazi Cad. No: 22 Bağlarbaşı-Üsküdar

Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Kategori : AYLA AĞABEGÜM SOHBETLERİ

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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