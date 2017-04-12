Ayla Ağabegüm Sohbetleri
AYLA AĞABEGÜM SOHBETLERİ etkinliği 2017-04-13 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
AYLA AĞABEGÜM SOHBETLERİ etkinliği 2017-04-13 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Selami Ali Mah. Gazi Cad. No: 22 Bağlarbaşı-Üsküdar
Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 20: 30: 00
Kategori : AYLA AĞABEGÜM SOHBETLERİ
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io