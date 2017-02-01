Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu İçin Fenerbahçe İddiası

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Kayserispor karşısında aldığı ağır yenilgi ile sarsılan Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi karşılaşma sonrasında istifa sinyali veren Dick Advocaat'tan ümidini kesti.



Karşılaşma sonrasındaki istifa kokan açıklamalarının ardından Beşiktaş derbisi öncesi ülkesine giden Dick Advocaat, yönetim içinde huzursuzluk yarattı.



Sarı lacivertliler, hem Advocaat'ın ayrılma ihtimaline karşı hazırlıklı olmak hem de yeni sezonu şimdiden planlamak için 2018 rotasını çizdi.



İLK ADAY AYKUT KOCAMAN



Yönetim içinde ağırlık kazanan ilk hamle Aykut Kocaman'ın yeniden teknik direktörlüğe getirilmesi. Vitor Pereira'nın ardından da düşünülen Kocaman, Konyaspor'u bırakmak istememişti.



SPORTİF DİREKTÖR EMZE BELÖZOĞLU



İkinci hamle sportif direktörlük konusunda yaşanacak. Bu görev için de Başakşehirli Emre Belözoğlu ile görüşülecek. Emre, teklifi kabul ederse Fenerbahçe'de futbol planlamasını Aykut Kocaman ile birlikte yapan isim olacak.



Transferde ilk iki imza da belli oldu. Mehmet Ekici ile ön protokol yapan sarı lacivertliler, kale için de Harun Tekin'i düşünüyor. Milli file bekçisiyle görüşmek için Bursaspor'dan söz alındı. İki kulüp sezon sonunda bu transferi masaya yatıracak.