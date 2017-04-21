Aykut Kocaman: "Skoru Çevirebilecek Gücümüz Görünmüyordu"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçı çevirmek için bir görüntü sergileyemediklerini dile getirerek, "Özellikle ikinci yarıdaki görüntümüz, ilerleyen maçlar için çok iç açıcı değildi. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu" dedi.



Gaziantepspor'a iç sahada 2-1 mağlup oldukları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantepspor maçına kazanmak için çıktıklarını ifade etti.



Rakiplerinin bireysel anlamda değerli oyunculardan kurulu olduğunu kaydeden Kocaman, üzüntü verici bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Kocaman şöyle konuştu:



"İlk yarı hatalar olmasına rağmen oyunumuz nispeten kabul edilebilirdi ama ikinci yarı için şunu söylemem lazım son derece güçsüz gözüktük. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Bu sorun diliyorum anlıktır. Zaman zaman inişler olabilir takımlarda ancak gerçekten maç 2 saatte sürse, skoru çevirebilecek hiçbir şekilde gücümüz görünmüyordu. Son derece düşük gözüktük. Mağlubiyetler üzüntü verici ancak böyle bir mağlubiyet çok daha büyük bir sıkıntı verici. Çözmemiz gerekiyor. Buraya kadar hatalarımızı çöze çöze geldik. Zaman açısından bakıldığı zaman ligde çok az bir zaman kaldı. İki tane Türkiye Kupası maçı oynayacağız ve finalde de olmak istiyoruz. Özellikle ikinci yarıdaki görüntümüz, ilerleyen maçlar için çok iç açıcı değildi. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu." - KONYA