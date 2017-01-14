Aykut Kocaman'ın Galatasaray Kabusu

FutbolArena Detay – Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor evinde ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.



15. MAĞLUBİYET



Böylece Aykut Kocaman kariyerinde teknik direktör olarak Galatasaray'a rakip olduğu 30. maçta 15. mağlubiyeti yaşadı. Diğer 15 karşılaşmada ise 5 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Kocaman'ın kariyerinde en çok mağlup olduğu takım Galatasaray oldu.



Aykut Kocaman göreve geldiğinden beri Konyaspor evinde Galatasaray ile 3 defa karşılaştı. Bu 3 maçı da sarı-kırmızılı ekip kazandı.