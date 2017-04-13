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Aykut Kocaman Görevinin Başındadır'
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Aykut Kocaman Görevinin Başındadır'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman Görevinin Başındadır'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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