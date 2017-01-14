Aykut Kocaman Galatasaray Maçı Sonrası Gözleri Doldu, İsyan Etti

FutbolArena - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçının ardından hakem Mete Kalkavan'ın yönetimine sert tepki gösterdi.



"RAKİP OYUNCU KÜFÜR EDİYOR, BİZ İTİRAZDAN ATILIYORUZ"



"İtirazdan kart gördük, nazik bir şekilde yapılıyor ama adam atılıyor. İki maçta toplam 10'a yakın gol pozisyonu ama sonuç yok. İkinci kırmızı kartımızı gördük bu sezon. İlki oyuncumuz çok sevindi diyeydi deplasmandaki maçta. Bugün de itirazdan adam atılıyor, itirazdan. Rakip oyuyncuların küfürleri var, bizde itirazdan adam atılıyor. Rakibe saygı göstermeye çalışıyoruz. Kaçıncı maç oldu bu, maça damga vuran fahiş hakem hataları oluyor.



"YAN YOLLARI ÖĞRENMEK LAZIM"



"Galatasaray'ı maçta rahatlatan durup dururken oyuncumuzu atan Mete Kalkavan oldu. Biz hakemlere saygı gösteriyoruz ve gösterdiğimiz saygının 10'da birini istiyoruz. Fahiş hatalar oluyor. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bugün 120 km koşmuşuz. Yaklaşık 25 dk. 10 kişi oynayan takım. Bu kadar çalışan bir grup var ama olmuyor. Olmuyor, olmuyor! Sadece bize değil. Bizim ülkemizin kaderi ya da kadersizliği bu. Doğru çalışarak olmuyor işte. Hep yan yollardan gitmeyi öğrenmek lazım. Çelme takmayı öğrenmek lazım.



AYKUT KOCAMAN'IN GÖZLERİ DOLDU



"Bırakın Galatasaray bizi yensin. Yapmayın bunu! Kendi oyumcumun söylediklerini söylüyorum. Cesur değilsiniz, korkuyorsunuz. Yapmayın artık bunu!"