Aykut Kocaman'dan Hakeme: Eğer Böyle Yöneteceksen Maça Çıkmayalım

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş maçının ardından hakem Özgür Yankaya'ya tepkide bulundu.

"SAHADA HAKEM FACİASI VARDI"

Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Aykut Kocaman, "Beşiktaş'a kaybetmelerinin anormal bir sonuç olmadığını fakat sahada bir hakem faciası olduğunu söylemeliyim" şeklinde konuştu.

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Kocaman, "Aslında Beşiktaş'a kaybetmemiz yüksek ihtimali ama skor farklı oldu. İlk gol bizi etklemeyecekti. Etkilemedi de. Ancak 2. golden sonra her şey berbat oldu. İkinci golün öncesinde de net faul var ayrıca. Devrenin sonunda ise %100 penaltımız verilmedi. 2. gol %100 faul vardı, bileğine bastı oyuncumuzun. Nasıl maçı çevireceğiz?

"BİZİM ETİMİZ NE BUDUMUZ NE"

"Yani şimdi bizim etimiz ne budumuz ne? Bu sezon çok hakem hatalarına maruz kaldık. Zaten kolay gol atabilen bir takım değiliz. 2. golden sonra her şey berbat oldu. İkinci golden sonra nasıl agresif olabileceğimizi düşündük ama başaramadık. Hakem faciası olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ancak ne desek boş. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Gazeteci Turgay Demir, maçın ardından A Spor'da yaptığı açıklamada Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın devre arasında Özgür Yankaya'nın yanına giderek, "Eğer böyle yöneteceksen maça çıkmayalım." dediğini söyledi.