Aykome'den Uzun Vadeli Hedefler

1 Şubat Çarşamba günü HBB Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya HBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden başkanlık ederken, daire başkanları ile birlikte ilçe belediye temsilcileri, resmi kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

HBB Genel Sekreterlik görevine yeni başlayan Mehmet Maden'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, gündeme alınan 4 maddenin karara bağlanmasıyla tamamlandı.

AYKOME'nin Hatay ve Hataylılar için çok önemli misyona sahip olduğunu belirten Maden, "Hatay'ın geleceği ve vatandaşlarımızın kaliteli altyapı hizmeti alması için AYKOME'nin önemi çok büyük. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerilere kulak vererek çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle altyapı hizmeti götürmek için kazı yapılan yollarda halkın güvenliğini alarak çalışmak birini önceliğimiz olmaya devam edecek. Yakın zamanda kullanmaya başlayacağımız jeoradar aletlerle kurumlar arası çalışmayı daha kolay ve etkin hale getireceğiz. 2017 çalışmalarımız en kısa sürede başlayacak ve şimdiden 2018'i planlayacağız" dedi.

İlçe belediyeler ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen yetkililerin de görüş ve önerilerini belirttiği toplantıda Hatay'ın altyapı çalışmaları ele alınırken, kurumlar arası iletişim ile birlikte kurumların koordineli iş yürütme tutumu dikkat çekti.

