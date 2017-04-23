Ayın Golü Lukas Podolski'den

Almanya'nın televizyon kanalı ARD tarafından yapılan açıklamaya göre seyircilerin yüzde 73,61'i, Podolski'nin Almanya-İngiltere maçında attığı golü, mart ayının golü olarak belirledi.



Dortmund'daki Signal Iduna Park Stadı'nda 22 Mart'ta oynanan özel maçta Almanya, Podolski'nin yaklaşık 20 metreden attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etmişti.



Bu maçla milli takıma veda eden Podolski, 130 kez giydiği milli formayla 49 gol kaydetti.