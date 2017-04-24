Ayılar Kovan Parçalayıp Balları Yedi

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde ayılar bir bal üreticisine ait 4 arı kovanını parçalayarak balları yedi.



Geyve Şerefiye Mahallesi'nde Yaşar Çetin'in arı kovanlarını parçalayan aç ayılar 4 kovandaki balları yedi. Kovanlarının ayılar tarafından parçalanmasının üzüntüsünü yaşayan Yaşar Çetin, ayıların koruma altında olması nedeniyle ellerinin kollarının bağlı kaldığını, ayıların kovanlara ulaşamaması için önlemlerini arttıracağını söyledi. Bölgenin kestane balı ile meşhur olduğunu ifade eden Yaşar Çetin, "Geçimimi sağlamak için bal üretimi yapıyorum. Mevcut kovanlarımdan 4 tanesini parçalayıp içindeki balı yemişler. Ayıların sayılarının artması bizi endişelendiriyor. Bu şekilde zararı olanlara devletimiz mutlaka yardımda bulunmalı" dedi.



- Adapazarısakarya