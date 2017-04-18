Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Kastamonu'da kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, bir üreticinin 120 arı kovanını parçalandı. Kovan içerisindeki arılar ise telef oldu.



Kastamonu'da havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Birçok ilçede benzer olayların yaşanmasına neden olan ayıların saldırısı sonucu çok sayıda arı kovanı parçalandı. Son olarak ise ayı saldırılarının en çok yaşandığı ilçelerin başında gelen Cide ilçesi Tarakçı köyünde Serdar Kaptan'a ait 120 kovana saldıran ayılar, peteklerdeki tüm balı yerken arıların da telef olmasına neden oldu.



Ayı saldırısı sonucu 120 arı kovanının telef olduğu Cide Tarakçı Köyü Muhtarı Nuri Yalman üreticilerin sık sık mağdur olduklarını belirterek, "Vatandaşımızın geçim kaynağı arıcılıkdır. Sadece bizim köyümüzde değil, diğer köylerimizde de kış uykusundan uyanın ayılar, arı kovanlarına saldırarak parçalamıştır. Bölgemizde vatandaşlar, arıcılık yaparak geçimlerini sağlıyor, ekmek parasını bu şekilde kazanıyor" dedi.



"TOPLAM 300-500 ARI KOVANI PARÇALANDI"



Bir arı kovanından en az 800-1000 TL arasında gelir elde edildiğine dikkat çeken Yalman, "Vatandaş, ayı saldırıları yüzünden çok mağdur durumda bulunuyor. Arılarını özenle yetiştiriyor, bakımlarını yapıyor. Fakat 120 arı kovanı, vatandaşın telef olmuştur. Bizler, bu sorunlarımızı büyüklerimize iletmemize rağmen şimdiye kadar bir çözümü olmadı. Bunların acilen bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Cide'de ayı saldırıları yüzünden şuanda 300-500 arasında arı kovanının telef oldu. Bu vatandaşlarımızın zararının giderilmesini ve ayılara karşı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız, arıcılık yaparak geçimlerini sağlıyor, arıların sürekli bakımlarını yapıyor, arıcılık yaparak ekmek parasını kazanıyor. Fakat ayı saldırıları arıcılık yapan vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Bunların bir çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



"AYILARIN VERDİĞİ ZARAR 100 BİN TL CİVARINDA"



Cide'nin Çataloluk Köyünde arı yetiştiriciliğiyle uğraşan Mehmet Salman ise kovanların kış uykusundan uyanan ayılar tarafından parçalandığını ifade ederek, "Buradaki köylülerimizin, arıcılık birinci ya da ikinci geçim kaynaklarıdır. Vatandaşlar, bu ayıların tahribatından ötürü büyük mağdur durumdalar. Bu sadece Tarakçı Köyünde değil Cide'nin hemen hemen her köyünde benzer olaylar yaşanıyor. Birçok köylünün bu konuda zararı oluyor, mağduriyeti bulunuyor. Ayıya zarar vermek suç, zaten bizde ayıya zarar verme gibi bir düşüncemiz yok. Ama ayının insanlara verdiği mağduriyet çok fazla. Bunun için devlet büyüklerimizin ayılara karşı bir önlem almasını istiyoruz. Ayrıca sigortalattığımız bir kovan arı karşılığında üreticiye ödenen para 175 TL'dir. Ama bir kovan arının maliyeti içerisindeki arılarla birlikte yaklaşık 400-500 TL, birde düşünün bir arı kovanından alacağınız ürün ile birlikte 1000 lirayı bulan üreticinin mağduriyeti oluyor. Fakat bir arı kovanına karşı ödenen para sadece 175 TL. Bu konuda da devlet büyüklerimizin üreticinin yanında olmasını bekliyor, üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Tarakçı Köyünde yaklaşık 100 kovan arı telef oldu. 100 kovan arının zararını kovan başına 1000 liradan hesap ederseniz 100 bin lira gibi bir zarar ortaya çıkıyor. Bu çok büyük bir meblağ oluyor" şeklinde konuştu.



(Mehmet Salman - Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)