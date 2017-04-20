Ayı Yayla Evine Zarar Verdi

Görele ilçesi Sisdağı yaylasında ayının yayla evine girerek eşyalara zarar verdiği iddia edildi.



Evi ayı saldırısı nedeniyle zarar gören Mahmut Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayının kapıyı kırarak evine zarar verdiğini söyledi.



Ayının evdeki buzdolabı, mobilya gibi eşyaları devirmiş olduğunu aktaran Aydın, "Gördüğümüz manzara karşısında şaşkına döndük. Bölgenin kar altında olması nedeniyle evleri kullanmıyoruz. Benim evim dışında komşu evlerde de benzer durum var." diye konuştu.