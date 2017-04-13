Ayhan Sicimoğlu&latin All Stars

Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sizlerle...Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor.

Ayhan Sicimoğlu&latin All Stars

Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sizlerle...

Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.

Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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