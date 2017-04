Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sizlerle...



Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır