Ayhan Sicimoğlu&latin All Stars
Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sizlerle...Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor.
Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sizlerle...
Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.
Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2
Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io