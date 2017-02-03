Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovları ile Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, 3 Şubat Cuma akşamı yeniden Babylon sahnesinde...



"Bolero'lar, salsa'lar, caca'lar ve özel sürprizlerle müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor. Gecede mambolar, cha-cha'lar, salsa'lar ve Türkçe coverlar havada uçuşacak, dans etmeyen kalmayacak. Ayhan Sicimoğlu & Friends sizleri Babylon'da sonsuz dans, eğlence ve muhabbete davet ediyor."



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