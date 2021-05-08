Ayhan Sicimoğlu kimdir? Ayhan Sicimoğlu kaç yaşında, nereli?

Renkli giyim tarzı, kendi özgü laflarıyla dikkat çeken bir isim olan Ayhan Sicimoğlu kimdir? Hastasıyız diyen ve tonlamasıyla dillere pelesenk olan bir isim Ayhan Sicimoğlu. Peki, Ayhan Sicimoğlu kaç yaşında, nereli?

Ayhan Sicimoğlu, özellikle çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını, hem sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla biliniyor. İşte, Ayhan Sicimoğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler... Ayhan Sicimoğlu kimdir?

AYHAN SİCİMOĞLU KİMDİR?

Ayhan Sinan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. Sicimoğlu, kültür ve gezi programlarıyla tanınmıştır. Latin müziği konusunda araştırmalar yapan Sicimoğlu, Türkiye'nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.

Kayseri kökenli bir aileye mensup olan Sicimoğlu, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nde ekonomi eğitimi aldı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye giden Sicimoğlu, daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşamıştır. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşmiştir.

Farklı alanlarda da çalışmalar yapan Ayhan Sicimoğlu, hayatının büyük bölümünü funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergileyerek sürdürmüştür.

1970'li yıllarda Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Galip Boransu ile birlikte 'İpucu Beşlisi' adlı bir funk grubu kurmuşlardır. Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline gelecektir.

Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etmiştir. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan 'Peki Peki Anladık' parçasının, Ayhan Sicimoğlu'na ithaf edildiği yakın arkadaşı Mazhar Alanson tarafından açıklanmıştır.

Ayhan Sicimoğlu, bir süre Seyyal Taner ile birlikte de çalışmıştır. Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur.

Ayhan Sicimoğlu, çeşitli TV kanallarında 'Ayhan Sicimoğlu ile Renkler' adlı kültür ve gezi programında kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemiştir.

Ayrıca Joy FM'de Latin Lover isimli radyo programını düzenlemiş ve Hürriyet Seyahat gazetesinde her pazar yazmaktadır.

Ayhan Sicimoğlu'nun ilk albümü 2006 yılında 'Friends & Family' adı ile çıktı.

2011 yılında ikinci albümü 'En Estambul' ile yabancı müzisyenlerin de yer aldığı bir albüm çıkardı. Albümde Armando Miranda, Rodigor Rodriguez, Burcu Güneş, Sibel Tüzün ve Esin İris gibi isimler vokal performansları yer almaktadır.

Aynı zamanda deniz tutkunu bir dalgıç olan Ayhan Sicimoğlu, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Başkanı olarak görev yapmıştır. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşmakta ve opera-şan sanatçılığı yapmaktadır.

Sicimoğlu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilmektedir.

Kitapları:

2018 - Hastasıyım

2013 - Renkli Masallar

2012 - İstanbul - Hayalden Gerçeğe Sözden Yazıya

Albümleri:

2011 - En Estambul

2006 - Friends & Family