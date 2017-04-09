Ayhan İstanbul'daki Akçakalelilerden Evet İçin Destek İstedi

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi çalışmaları kapsamında İstanbul'daki Akçakalelilerle bir araya gelerek evet için destek istedi.



Başkan Ayhan, İstanbul Zeytinburnu Şanlıurfalılar Derneği'nde, İstanbul'daki Akçakaleliler Dernek Başkanı Mustafa Dülger'in de katılımıyla gerçekleşen buluşmada, evet oylarının önemini anlattı. Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Akçakale'den çıkacak sonucun tüm hemşehrilerini gururlandıracağını ifade etti.



"Harran ile bir puan fark var"



Başkan Ayhan, Akçakale'de evet oylarının rekora doğru ilerlediğini belirterek, "Kardeş ilçemiz Harran şu anda yüzde 99, Akçakale ise yüzde 98'lerde seyrediyor. Ancak, bizim temennimiz Akçakale Harran'ı geçer. Evet oyuyla Türkiye birincisi biz oluruz. Akçakale'nin nasıl milliyetçi bir ilçe olduğunu tüm Türkiye biliyor. Bunun için sizden de İstanbul'daki Akçakaleliler olarak referandum da evet oyu kullanmanızı istiyoruz. Şuan ilçemizin nüfusu 105 bin ve 11 bin 500'de Suriyeli misafir barındırıyoruz. İlçemiz sakinleri gözlerinin önündeki Suriye gerçeğinden yola çıkarak evet oyunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Vatansızlığın, bayraksızlığın ne olduğunu iyi biliyoruz. Bizim Akçakale'den başka gidecek yerimiz yok Türkiye'den başka vatanımız yok, ay yıldızlı bayraktan başka da bayrak yok. Referandum sonucu açıklanınca inanın bizimle gurur duyacaksınız" şeklinde konuştu.



"Hayırcıları ikna edin"



Başkan Ayhan, muhaliflerin gerçekleri saptırdığını savunarak, "Anayasa kitapçığının 18 maddesini de okudum ve inanın olumsuz bir madde yok. Sizden de isteğim hem evet dememiz hem de hayırlılara gerçekleri anlatmanızdır. Onları ikna edip oylarını evet oyuna çevirmeniz yapabileceğiniz en büyük insanlık olacaktır. Çünkü onlarda bu ülkede yaşıyor ancak çirkin siyasetle onların akılları karıştırılmasın. Çünkü partizanca değil vatan sevgisi her şeyin üzerinde tutulursa evet tek alternatif olacağı anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı



Başkan Ayhan açıklamasının sonunda, "Akçakale'nin milliyetçilik ruhunu İstanbul'da yaşadığınız için sizlere ayrıca teşekkür ederim. Bizlere gösterdiğiniz ilgi alaka ve teveccühten dolayı hepinize sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA