Ayhan Akman Maç Sonu Öfkeyle Cüneyt Çakır'a Koştu

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.



Galatasaray ve Karabükspor cephesi hakem Cüneyt Çakır'ın ilk yarıdaki yönetimine sert tepkiler gösterdi. Karabüksporlu oyuncular Yasin Öztekin'in golden önce elle oynama olduğunu düşünürken, Galatasaray ise ev sahibi ekibin kazandığı penaltıya tepki gösterdi.



ÖFKEYLE KOŞTU



Galatasaray yardımcı antrenörü Ayhan Akman ise maç bitiminde sahaya büyük bir öfkeyle koşup hakem Cüneyt Çakır'a giderek el kol hareketleri ile tepki gösterdi. Sinirlerine hakem olamayan Ayhan Akman'ın tepkisi uzun süre devam etti.



Galatasaray elde ettiği bu mağlubiyetle zirve yarışında ağır yara aldı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi mağlup ederse Galatasaray zirvenin 6 puan gerisine düşecek.