Aygaz'a Altın Mıxx Ödülü

Aygaz, "Türkiye Yola Aygaz'la Çıkıyor" temalı reklam kampanyası çerçevesinde gerçekleştirdiği dijital iletişim projesi ile dijital reklamcılık dünyasının en iyileri arasında yerini aldı. Aygaz, Aygaz Otogaz markası ile Marketing and Interactive Excellence (MIXX) Awards Türkiye Ödüllerinde "Arama Motoru" kategorisinde Altın MIXX Ödülüne layık görüldü.



Aygaz açıklamasına göre, otogaz markası Aygaz Otogaz, Interactive Advertising Bureau'nun Türkiye temsilcisi IAB Türkiye tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödüllerinde, ünlü oyuncu Şener Şen'in rol aldığı "Türkiye Yola Aygaz'la Çıkıyor" temalı otogaz reklam kampanyası kapsamında Google'da gerçekleştirdiği yaratıcı proje ile Altın MIXX Ödülü'nün sahibi oldu.





Dijital pazarlama iletişimi alanında benzeri olmayan yaratıcı çalışmaların üretilmesi, marka performansının geliştirilmesi ve internetin yaratıcı standartlarının yükseltilmesi amacıyla yılın en başarılı dijital reklam çalışmalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye'ye bu yıl 629 başvuru yapıldı. Yapılan ön elemeyle finale kalan 168 çalışma MIXX Avrupa'da yarışma hakkı kazandı. Ödül töreninde, 27 kategoride toplam 88 ödül verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, dijital reklamcılığın her geçen gün gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Arama motoru kategorisinde büyük ödül olan Altın MIXX'e layık görülmemiz, Aygaz olarak gerçekleştirdiğimiz iletişim stratejilerimizin başarısının önemli bir göstergesidir. Bu tür ödüller müşterilerimizin markamıza olan bağlılığını ve güvenini artırmakla birlikte sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini her geçen gün daha da geliştirmemiz için bizi teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.