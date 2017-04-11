Ayedaş'tan Bakım ve Yenileme Çalışmaları
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AYEDAŞ) hizmet bölgesinde kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla mart ayında elektrik şebekelerinde yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AYEDAŞ) hizmet bölgesinde kesintisiz enerji sağlayabilmek amacıyla mart ayında elektrik şebekelerinde yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da mart ayında toplam 5 bin 260 aydınlatma armatürü ve 109 elektrik panosunun bakımını yapıldı.
AYEDAŞ ekiplerince Kartal'da 1 trafo değiştirilirken, toplam 118 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi.
Şirketin İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bakım ve yatırım çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.
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