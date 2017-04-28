Ayedaş'tan 10 Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince (AYEDAŞ) 2017 yılında yaklaşık 10 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapılacağı bildirildi.



AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin İstanbul'da sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarını sürdüreceği ifade edildi.



Mevcut aydınlatma sistemlerinde bu yıl yapılacak bakım, onarım ve yatırım çalışmaları için yaklaşık 10 milyon lira ayrılacağı belirtilen açıklamada, şirketin İstanbul Anadolu yakasında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanlarını yenileyeceği, arızalanan armatürlerin de bakım ve onarımının gerçekleştirileceği kaydedildi.



AYEDAŞ tarafından son 5 ay içinde 3 bin 32 armatür ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenirken, 16 bin 77 adet armatür de onarıldı.