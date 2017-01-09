İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
Enerjisa'ya bağlı AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamalara göre; şirketin elektrik dağıtım bölgesinde 12 Ocak tarihinde planlanan kesintiler yapılmayacak.
AYEDAŞ 7 Ocak'ta yaptığı açıklamasında bölgesinde 7-11 Ocak tarihleri arasındaki planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan elektrik kesintileri de gerçekleştirilmeyeceğini duyurmuştu.
Ayedaş Elektrik Kesintisini İptal Etti
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak planlı elektrik kesintilerini iptal etti.
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