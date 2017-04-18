Aydoğdu Mahallesinde Eğitim Seferberliği

Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesinde müzik eğitimlerinden dans eğitimlerine, çalgı yapım bakım onarım atölyesinden etüt sınıfına kadar tamamen ücretsiz eğitim verecek Sosyal Etkinlik Merkezini hizmete sunmaya hazırlanıyor.



Örgün eğitime destek olmak, okullaşma oranını arttırmak, koordinasyonu sağlamak ve mevcut potansiyeli değerlendirip geleceğe doğru adımlar atmak üzere tasarlanan Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde 3 dersliğin yanı sıra 1 de çok amaçlı salon bulunması planlanırken hazırlıklarda son aşamaya gelindi.



Dans, müzik, çalgı yapım eğitimleri ve etüt sınıfı olacak



İlkokul ve ortaokul öğrencileri için oluşturulacak etüt sınıfında ödev yapma, konu tekrarı ve değerlendirmelerin yapılacağı Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde isteyenlere müzik eğitim programları, dans eğitim programları ile çalgı yapım tamir ve bakım eğitimi de verilecek.



Ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği servisi olacak



Proje kapsamında hafta içi 15.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak eğitim programları belirlenirken ücretsiz eğitimlere katılan öğrencilere ayrıca sabah kahvaltısı ve öğle yemeği servisi de yapılacak.



Önümüzdeki günlerde başlayacak eğitimlere katılmak isteyen mahalle sakinlerinden başvurular alınmaya başlanırken başvurular Sosyal Etkinlik Merkezi'ne şahsen yapılacak. Eğitim programları şöyle:



"İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin: Etüt Sınıfı - Ödev Yapma - Konu Tekrarı - Değerlendirme, Müzik Eğitim Programları: Nota Eğitimi - Temel Ritim Bilgisi - Enstrüman Dersleri, Dans Eğitim Programları: Halk Oyunları - Dans Eğitimi, 14 Yaş ve Üzeri Öğrencileri İçin: Çalgı Yapım Tamir Bakım Eğitimi." - TEKİRDAĞ