Aydınus'un 9. Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi

Fırat Aydınus’un bugüne kadar yönettiği 8 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 3 kez sarı-lacivertliler, 2 kez de sarı-kırmızılılar gülen taraf oldu.

Aydınus'un 9. Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi

Fırat Aydınus'un bugüne kadar yönettiği 8 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 3 kez sarı-lacivertliler, 2 kez de sarı-kırmızılılar gülen taraf oldu. 3 maçta ise rakipler yenişemedi.

Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. Bu dev derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

24. derbisi

Fırat Aydınus, 2004-2005 sezonunda ilk derbisini Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasıyla yaşadı. Bu maçla birlikte toplam 23 derbi mücadelesi yönetti. Deneyimli hakem, bu hafta TT Arena'daki maçla birlikte kariyerindeki 24. derbiyi yönetecek.

Fenerbahçe kazanıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi heyecanını Fırat Aydınus, ilk kez 2007-2008 sezonunda Ülker Stadyumu'nda yaşadı. Bu maçta sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aydınus, iki takım arasında bugüne kadar 8 mücadelede düdük çaldı. Bu maçlarda 2 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 3 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 3 mücadeleden ise kazanan taraf çıkmadı.

Toplam 7 kırmızı, 40 sarı kart çıkardı

Aydınus, yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kart çıkarttı. 43 yaşındaki hakem, Galatasaray'a 3 kırmızı, 21 sarı kart gösterirken, Fenerbahçe'ye ise 4 kırmızı, 19 da sarı kart çıkardı.

Fırat Aydınus'un bugüne kadar yönettiği derbiler şöyle:

2004-2005

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 1

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

2005-2006

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 2

Beşiktaş: - Galatasaray: 2

2006-2007

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 2

2007-2008

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2008-2009

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2009-2010

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 0

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1

2010-2011

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 2

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0

2013-2014

Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3

2014-2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

2015-2016

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 - İSTANBUL

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