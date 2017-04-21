Aydıntepe'de İçme Suyu Çalışması

Aydıntepe Belediyesi tarafından yürütülen ve ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Köy Altı mevkisi sularının ilçeye getirilmesi çalışmaları devam ediyor.



Belediye Başkanı Haşim Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye 2130 metre mesafede bulunan alandaki suyun temiz bir şekilde evlere ulaştırılması için titiz bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.



Başkan Şentürk, yaptıkları tüm çalışmalarda insanı öncelediklerini ve Aydıntepe halkının da her hizmetin en güzeline layık olduğuna vurguladı.



İlçede yaptıkları her çalışmayı halkla istişare ve ortak akılla titizlikle yürüttüklerini belirten Şentürk, şunları kaydetti:



"Köy Altı mevkisindeki kaynak suyu kaptaja alarak Terecan ve Bulanık mevkisine taşıdık. İlçemizin önemli oranda su ihtiyacını karşılayacak bu projemizde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçe merkezine 2130 metre mesafeden getirdiğimiz ve içme suyu olarak kullanılacak kaynak suyunu aynı zamanda yöremizde yoğun olarak yapılan hayvancılık için de kullanılabilir hale getirdik. Bu kapsamda da güzergah üzerinde hayvanların su ihtiyacını karşılayacak şekilde belirli aralıklarda hayvanların su içebileceği alanlar inşa ettik."