Aydınspor 1923'ün Rakibi Lider Ankaragücü

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923, yarın liderlik koltuğunda oturan Ankaragücü'nü misafir edecek. Adnan Menderes Stadı'nda Yiğit Arslan'ın görev yapacağı karşılaşma saat 13.30'da start alacak.



Devre arasında siyah beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Necat Gürpınar ilk kez taraftarın huzuruna çıkacak. Ankaragücü'nü yenerek çıkışa geçeceklerine inandığını belirten Gürpınar, "İyi bir hazırlık süreci geçirdik ve eksiklerimizi giderdik. Ankaragücü iddialı bir takım ve iyi futbol oynuyor. Ancak biz de sahamızda kayıp yaşamayacağız" dedi. - Aydın